Baiersbronn Mitteltaler bauen Bühne für die Bayerische Philharmonie

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Christuskirche füllen an die 80 Sänger und Musiker den Altarraum. Die Christuskirche hat schon einige Konzerte erlebt – aber die Solisten, der Kammerchor und das Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie in dieser Zahl verlangen eine entsprechende Bühne.

Ein großer Aufbau mit Podesten, Pulten und Leuchten ist nötig, um alle Künstler optimal zu platzieren, heißt es in einer Pressemitteilung der Bayerischen Philharmonie. Für die Mitteltaler sei es keine Frage gewesen, hier sofort zu helfen und dem weihnachtlichen Jubiläumskonzert so den richtigen Rahmen zu schaffen. Der gebürtige Mitteltaler, Intendant und Chefdirigent der Bayerischen Philharmonie, Mark Mast: "Wir sind gleichermaßen beeindruckt und gerührt von dem unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen Helfer, die weder Aufwand noch Mühe scheuen, uns die bestmögliche Bühne zu bereiten. Für mich persönlich ist das emotional sehr ergreifend, und ich freue mich auf dieses besondere Konzert." Präsentiert werden die Kantaten I, II, III und VI, und Bachs populäres Vokalwerk erklingt in seiner ganzen barocken Klangpracht, heißt es in der Ankündigung. Das Ambiente der Christuskirche könnte nicht passender sein: Mit leuchtender und heller, lyrischer Musik werde der Zuhörer unweigerlich in eine friedvolle Stimmung versetzt. Das Konzert findet in Kooperation mit dem Schwarzwald Musikfestival statt.Restkarten gibt es an der Abendkasse.