Baiersbronn Mitgliederzahl noch ausbaufähig

Bei der Mitgliederversammlung, über die der Verein in einer Pressemitteilung informiert, wurde Cindy Thurnbauer zur neuen Vorsitzenden bestimmt. Ihre Vorgängerin im Amt, Ana Belen Mürb, wurde von Schulleiter Oliver Balle mit Worten des Dankes für das Engagement in den vergangenen vier Jahren an der Vereinsspitze mit einem Präsent verabschiedet. Oliver Balle, stellvertretender Vorsitzender, Friedhilde Günter, Kassiererin, und Marius Helber, Schriftführer, wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Im Rückblick wurden noch einmal die verschiedenen Unterstützungsangebote thematisiert. So finanzierte der Verein erneut den schuleinheitlichen Planer "’s Büchle", den alle Schüler der Klassen fünf bis neun kostenlos erhalten.

Zudem ermöglichte der Verein mehreren Schülern die Teilnahme am Schullandheimaufenthalt und sponserte ebenfalls wieder die Vergabe eines Sozialpreises an der Werkrealschule, der alljährlich an Schüler geht, die sich in besonderer Weise für die Schulgemeinschaft einsetzen. Darüber hinaus übernahm der Förderverein Kosten für zwei Ausflüge der gesamten Schule zum Mehliskopf und zur Eislaufbahn.