Baiersbronn Mit Wertschätzung gegen den Fachkräftemangel

Zu dem zu den 20 größten deutschen Trägern in der Pflegebranche zählenden Unternehmen gehören auch das Murgtalblick Betreuungszentrum in Schwarzenberg und der "Jörgenhof Ambulantes Betreutes Wohnen" in Röt. Außerdem plant das Unternehmen in Klosterreichenbach das Sonne-Post-Seniorenpflegeheim.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung informiert, ist die Burchard Führer GmbH mit dieser Würdigung eines von nur drei Unternehmen aus ganz Deutschland, denen diese besondere und bedeutendste Auszeichnung des gesamten Wettbewerbs verliehen wurde.

"Das ist ein besonderer Tag für unser Unternehmen und für jeden unserer Mitarbeiter. Denn die sind es erst, die uns dazu machen, was wir sind", freute sich Burchard Führer über die Auszeichnung in Form einer Porzellan-Statue, die seine Tochter Konstanze Führer und Geschäftsführer Jan Fritsche in Berlin in Empfang nahmen.