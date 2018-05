Baiersbronn Mit Vergnügen Neues lernen

Deshalb veranstaltet das Baiersbronner Unternehmen unter anderem jährlich seine Azubi-Tage, die die jungen Leute diesmal nach Rottweil auf Deutschlands höchste Besucherplattform führten. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die höchste Besucherplattform der Republick bietet der neue Testturm von Thyssen-Krupp Elevator in 232 Meter Höhe. Schon früh am Morgen waren die 20 gewerblichen und technischen Auszubildenden mit ihren drei Ausbildern und dem Geschäftsführer gestartet, um zunächst die Firma Sikla in Villingen-Schwenningen anzusteuern, wo sie Einblicke in Neuheiten der Befestigungstechnik und eine Brandschutz-Schulung erhielten. Bevor es Richtung Rottweil ging, wurde das Werk der Firma Mannhardt in Dauchingen, Spezialist für Stanz- und Umformtechnik, besichtigt. Abends bezogen alle das Scheunenlager der Erlebnisgastronomie Lochmühle in Eigeltingen. Nach einem Frühstücksbüfett war es eine Gaudi, nach Wild-West-Manier die Kräfte zu messen, wobei der Sieg eher Nebensache war. Denn der Spaßfaktor sowie das gegenseitige Kennenlernen und Miteinander standen im Vordergrund.

Für Geschäftsführer Jörg Braun ist die moderne Form der Teambildung schon während der Ausbildungszeit genau der richtige Weg, um junge Leute zu motivieren und das Wir-Gefühl im Unternehmen schon früh zu stärken. Die Firma erreicht nach eigenen Angaben alle Jahre wieder eine Ausbildungsquote von 20 Prozent.