Baiersbronn Mit Rhythmus und Tanz geht es durchs Jahr

Baiersbronn-Huzenbach. Im Huzenbacher Kindergarten dreht sich wieder alles im Takt zur Musik. Nachdem im vergangenen Kindergartenjahr die "Welt der Klänge" Jahresthema in Huzenbach war und sich alles um Stimmen in der Natur und Musikinstrumente drehte, wählten die Erzieher Dorothea Hoffmann und Denis Krej in diesem Jahr "Rhythmik und Bewegung im Tanz" als zentrales Thema.