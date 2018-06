Baiersbronn Mit dem Rad auf Tour von Kirche zu Kirche

Anmeldung ist erforderlich

Die Tour ist auch für Hobby-Radler gut fahrbar. Der Fahrradsonderzug startet um 8.06 Uhr in Ludwigshafen Hauptbahnhof. In Baiersbronn startet die Tour um 10.30 Uhr am Bahnhof. Für die Rückfahrt gibt es einen Sonderhalt des Radexpress um 18.24 Uhr in Hörden. Auch die planmäßigen S-Bahnzüge des KVV fahren ab Hörden immer kurz vor beziehungsweise nach der vollen Stunde in beide Richtungen. Es besteht Helmpflicht. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung bei der Baiersbronn Tourismus, Telefon 07442/841 40, E-Mail service@baiersbronn.de, erforderlich. Außer den Kosten für die Zugfahrt ist die Teilnahme kostenfrei. Einige Kirchengemeinden bieten Erfrischungen an, für die Verpflegung unterwegs sorgen die Teilnehmer selbst.

Weitere Informationen: www.bahn.de/murgtaeler