Ziel des Projekts, über das die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung informiert, ist es, Kommunikationsstrategien der öffentlichen Verwaltung zu optimieren.

„Unsere Gemeinde lebt vom Austausch zwischen Verwaltung und Bürgerschaft. Eine klare und effektive Kommunikation ist dabei essenziell, um Informationen schneller und zielgerichteter weiterzugeben“, wird Bürgermeister Michael Ruf zitiert. Alle Bürger seien dazu eingeladen, an der Umfrage teilzunehmen und so gemeinsam an besseren Lösungen zu arbeiten.

Im Rahmen des Forschungsprojekts sollen die Kommunikationsstrategien der Verwaltung auf den Prüfstand gestellt und weiterentwickelt werden.

In zwei Schritten

In Baiersbronn geschieht dies laut der Mitteilung in zwei Schritten. Der erste ist eine Bürgerumfrage, bei der die Einwohner ihre Meinungen und Erfahrungen zur bisherigen Kommunikation einbringen können, der zweite sind Gespräche mit Vertretern der Bürger und der Verwaltung, um individuelle Perspektiven und konkrete Verbesserungspotenziale zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser lokalen Untersuchung werden in einen praxisorientierten Leitfaden einfließen, der Kommunen künftig dabei helfen soll, ihre Kommunikationswege effizienter zu gestalten. Parallel dazu findet ein Erfahrungsaustausch mit anderen Kommunen statt, die ebenfalls an dem Projekt beteiligt sind.

„Wir freuen uns, dass Baiersbronn an diesem innovativen Forschungsprojekt teilnehmen kann“, so Maximilian-Hans Günther von der Stabsstelle für Kommunikation und Standortmarketing der Gemeinde. Die Ergebnisse der Umfrage würden der Gemeinde helfen, langfristige Strategien zu entwickeln, die den Bedürfnissen der Bürger entsprechen. „Wir wollen zeigen, dass jede Meinung zählt – von der kleinen Anregung bis zum großen Vorschlag“, wird Günter weiter zitiert.

Die Gemeinde lädt die Einwohner Baiersbronns ein, aktiv an der Bürgerumfrage teilzunehmen. Die Umfrage kann laut der Mitteilung online ausgefüllt werden. Sie ist unter dem Link https://ww2.unipark.de/uc/MLR-Umfrage_Baiersbronn/ zu finden.

Vom Ministerium gefördert

Die Umfrage ist Teil des Forschungsprojekts „Analyse der Informationsübermittlung und Kommunikationswege in kleinen Kommunen des Ländlichen Raums – Wege, Methoden, Wirkungen“ (kurz: Bürger-Verwaltung-Kommunikation), das vom Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg gefördert und vom Institut für Angewandte Sozialwissenschaften der DHBW Stuttgart umgesetzt wird.

Ausführliche Informationen zum Modellprojekt sind unter https://www.sozialwissenschaften-stuttgart.de/forschung/modellprojekt-buerger-verwaltungs-kommunikation zu finden.