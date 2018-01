Baiersbronn Mit Ausstellung und neuem Buch in Berlin

Baiersbronn. Zum Auftakt der "Grünen Woche" fand ein Empfang von Minister Peter Hauk in der Landesvertretung in Berlin statt. Bei dieser Gelegenheit wurde der Bildband "Wälder in Baden-Württemberg" der Fotografin Ulrike Klumpp aus Tonbach von Peter Hauk und ForstBW feierlich vorgestellt.