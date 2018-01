Baiersbronn Missgeschicke auf die Bühne gebracht

Ebenfalls gelungen war die "Jahresschau 2017" in Anlehnung an die Tagesschau. Passend in eleganten Anzügen, präsentierten Jörg Spissinger und Michael Pietsch die Huzenbacher Jahresnachrichten. Es wurden verschiedene Themen und Missgeschicke einiger Mitglieder auf die Schippe genommen – untermalt von Bildern an der Leinwand. Wie im Original der Tagesschau berichtete Reporter Jochen Wegner per Video über die Lage vor Ort. Es ging um einen Wolf, der im Ort gesichtet wurde. Doch: Der Wolf entpuppte sich später als kleiner Hund. Zwischendurch konnten die Besucher bei der Tombola ihr Glück versuchen. Unter dem Titel "Bares für Rares" stand der nächste Programmpunkt. Dort wurden "antike Sachen aus Huzenbach" an die Händler gebracht. Für das leibliche Wohl war den ganzen Abend über gesorgt. Im Anschluss an das Programm konnte getanzt werden. Auch an der Bar klang der Abend gemütlich aus.