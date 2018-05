Baiersbronn Minister radelt mit

Start in Freudenstadt

Termine sind am Samstag, 9. Juni, und am Samstag, 18. August. Die Tourenführung hat Frank Eisold. Start ist in Freudenstadt am Stadtbahnhof um 10.45 Uhr. Stopps sind in Friedrichstal an der Grube Sophia und im Sensenmuseum, in Baiersbronn am Rosenplatz von 12 bis 12.30 Uhr, bei der Klosterkirche in Klosterreichenbach und an der Landesgrenze in Schönmünzach (Vesperpause).

Die Tour führt weiter über die Holzbrücke in Forbach, die Kirche in Obertsrot und die Klingelkapelle in Gernsbach. Die voraussichtliche Ankunft mit gemütlichem Abschluss ist gegen 16 Uhr – bei der Tour am 9. Juni im Haus Kast mit Bewirtung und Unterhaltung, bei der Tour am 18. August bei der Radfahrerkirche in Hörden mit Bewirtung (Getränke, Kaffee und Kuchen).