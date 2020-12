Baiersbronn Mehr als 50 Jahre für den Laden

Irmgard Lindner übernahm das Lebensmittelgeschäft an der Murgtalstraße. Sie öffnete den Laden bereits um 6 Uhr morgens, um Frühaufsteher mit dem notwendigen Vesper zu versorgen. Für sie begann der Arbeitstag eine Stunde früher, um den Laden für den Tag vorzubereiten. Abends nach dem Schließen mussten Büroarbeiten für das Geschäft zuhause erledigt werden.

Ein großer Rückhalt war für Irmgard Lindner neben ihrer Familie ihre Schwester Monika sowie Hedi Müller, die ihr beide 16 Jahre immer treu zur Seite standen. 2015 kam Juliane Kunze dazu. Als Hedi Müller 2019 in den Ruhestand ging, kam Manuela Maulbetsch hinzu. Sie bleibt auch weiterhin im Team, genau wie Irmgard Lindner, die Juliane Kunze unterstützend zur Seite steht.

Mit drei Angestellten in Teilzeit will Juliane Kunze in Zukunft für die Grundversorgung ihrer Kunden in und um Huzenbach sorgen. Der Laden ist für viele Besucher auch der Ort, um Neuigkeiten zu erfahren und sich auszutauschen. Juliane Kunze lebt seit 2012 mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen in Huzenbach. Seit 2015 arbeitet sie als Teilzeitkraft im Laden. In Brandenburg geboren und in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, doch seit 1999 in Baden-Württemberg zuhause, absolvierte sie eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau im Hotel Löwen.

Ab Januar ein neuer Name

In vielen Gesprächen hatten sie und Irmgard Lindner sich Gedanken über die Zukunft des Lebensmittelgeschäfts gemacht. Da sie und ihre Familie sich in Huzenbach gut eingelebt haben, entschied sich Juliane Kunze nach einer längeren Bedenkzeit für die Übernahme. Die garantierte Assistenz von Irmgard Lindner für eine überschaubare Zeit half ihr bei dieser Entscheidung. Dabei liege ihr auch daran, diese wichtige Infrastruktureinrichtung in Huzenbach zu erhalten, um den Ort weiterhin für alle Altersgruppen und Familien attraktiv zu halten, so Juliane Kunze.

Am ersten Januar übernimmt sie das Geschäft von Irmgard Lindner. Dann geht es unter dem Namen Jules Lädle weiter.