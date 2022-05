1 Laura Zimmermann kämpft bei der Ironman-WM in St. George, USA, gegen ihren inneren Schweinehund. Foto: Eibner

3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen - kaum ein sportlicher Wettkampf ist härter als der Ironman. Die Wahl-Baiersbronnerin Laura Zimmermann nimmt das Mammutprogramm bei der Ironman-WM in den USA auf sich.















Link kopiert

Erstmals seit 2019 messen sich wieder die weltbesten Triathleten bei der Ironman-WM in den USA. Mit dabei ist die gebürtige Allgäuerin und Wahl-Baiersbronnerin Laura Zimmermann. Die 31-Jährige zählt in den USA zwar nicht zu den Favoriten, aber vielleicht gelingt Zimmermann ja eine Überraschung. Für die Triathletin, die für den SV Würzburg 05 an Start geht, sei eine Top Ten-Platzierung ein absoluter Traum, sagt die Allgäuerin.

Erst im vergangenen Jahr konnte Zimmermann in Hamburg ihren ersten Ironman gewinnen und sich somit die Qualifikation für die WM 2021 sichern. Normalerweise geht das Aufeinandertreffen der Weltbesten in Kailua-Kona auf Hawaii vonstatten, doch Corona legte das Spektakel nicht nur 2021, sondern auch 2020 auf Eis.

Zwei Weltmeisterschaften 2022

Die Ausgabe 2020 wurde ersatzlos gestrichen, auch die WM im vergangenen Jahr musste abgesagt werden - vorerst, denn der womöglich härteste Wettkampf der Sportwelt wird an diesem Samstag in St. George im US-Bundesstaat Utah nachgeholt. Für Laura Zimmermann geht es also nicht auf Big Island, sondern im Wilden Westen um eine Top Ten-Platzierung.

Es sei zunächst zwar eine Enttäuschung gewesen, als im Herbst 2021 klar war, dass die WM nicht auf Hawaii, sondern in St. George stattfindet. Doch mittlerweile hat sie sich damit abgefunden und sei komplett auf das Rennen fokussiert, erklärt die Wahl-Baiersbronnerin. Und Zimmermann muss auch nur vorerst auf den Start in Kailua-Kona verzichten, denn schon Anfang Oktober geht die WM 2022 wieder in gewohntem Terrain über die Bühne - es heißt also doch noch Big Island für die 31-Jährige.

Auf ihren Social-Media-Kanälen nimmt Zimmermann ihre Fans mit auf die Reise zu der ersten WM ihrer Karriere. Ob Trainingsbilder, Eindrücke von Wettkämpfen oder private Impressionen - bei der gebürtigen Allgäuerin sind die Fans immer hautnah dabei.

Der Wettkampf für Zimmermann und ihre Kontrahentinnen startet am Samstag morgen - die Frauen springen um 6.20 Uhr (14.20 Uhr deutsche Zeit) und die Männer fünf Minuten früher ins kühle Nass. Live verfolgt werden kann der Wettkampf im Fernsehen beim Hessischen Rundfunk oder online über sportschau.de. Der TV-Sender startet ab 14 Uhr mit der Berichterstattung und zeigt anschließend die ersten drei Stunden des Rennens live. Fortgesetzt wird die Übertragung um 21 Uhr mit einer Zusammenfassung der Ereignisse und der Entscheidung der Rennen. Die Sportschau überträgt das Rennen hingegen im Internet komplett als Livestream.

Fest in deutscher Hand

Neben Zimmermann geht auch die deutsche Top-Triathletin Anne Haug an den Start. Haug konnte die bisher letzte WM im Jahr 2019 für sich entscheiden - der erste deutsche Sieg bei den Frauen. Generell war Hawaii in den vergangenen Jahren fest in deutscher Hand. Besonders die Männer dominierten die Konkurrenz regelrecht nach Belieben. Die letzten fünf WM-Titel gingen alle nach Deutschland - zwei für Patrick Lange und drei für Jan Frodeno. Frodeno sicherte sich zudem 2019 mit einer Siegerzeit von 7:51:13 den Weltrekord. Beide sind Utah verletzungsbedingt jedoch nicht am Start.