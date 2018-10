Baiersbronn Meerjungfrauen auch im Murgtal

"Es macht mir sehr viel Spaß, unter Wasser zu schwimmen. Man vergisst, dass man Sport macht, und trotzdem ist es sehr anstrengend für den gesamten Körper", erzählt Gabriele Raddadi. Im Sommer haben sie und ihre Tochter im Meer in Djerba trainiert, und in Baiersbronn bietet das Hotel Tanne in Tonbach die Möglichkeit, es zu probieren. "Dort kann ich das Meerjungfrauenschwimmen Groß und Klein zeigen, und es gibt hier rund um Baiersbronn schon einige begeisterte Meerjungfrauen." Raddadi, die im Hotel Tanne als Sportlehrerin arbeitet, leitet auch einige Kurse beim Turnverein in Baiersbronn.