Baiersbronn Mal ganz der Poet, mal der Analytiker

Baiersbronn. Konstantin Wecker bot in Baiersbronn ein einzigartiges Konzert: Die rund 850 Gäste erlebten in der ausverkauften Schwarzwaldhalle einen romantischen Anarchopoeten mit Tiefgang. Am Ende bot die Wecker-Band zusammen mit dem Kammerorchester der Bayerischen Philharmonie einen fulminanten Schluss, der die hintersinnigen Texte in musikalische Klangerlebnisse einbettete.

Mark Mast: Musik ist am Puls der Zeit

"Konstantin Wecker in der Schwarzwaldhalle gab es noch nie, Weckers Musik ist am Puls der Zeit", so der Intendant des Festivals, Mark Mast, in seiner Konzerteinführung. "Wir wollen Sie heute in eine ganz eigene Welt entführen", versprach Mast.