Baiersbronn (mb). Die für 2025 geplante Gartenschau Freudenstadt-Baiersbronn liegt zwar noch weit in der Zukunft, doch für den Wettbewerb zum Grünprojekt, aus dem der sogenannte Masterplan entstehen soll, werden stimmberechtigte Sachpreisrichter benötigt. Mit einer Enthaltung wählte der Gemeinderat Baiersbronn in seiner jüngsten Sitzung Gemeinderätin Maike Weiss (CDU). Sie wird als stimmberechtigtes Mitglied am Masterplan für Baiersbronn teilnehmen, zu ihrem Stellvertreter wurde Gemeinderat Michael Seitz (SPD) gewählt. Aus den meistbetroffenen Ortsteilen Christophstal und Friedrichs-tal wurden zudem zwei nicht stimmberechtigte Preisrichter benannt. Für Baiersbronn wird der Bezirksbeiratsvorsitzende von Friedrichstal, Christoph Jäger, am Masterplan teilnehmen.