Baiersbronn Märtesweiher nur noch eine Pfütze

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Nach den Starkregen- fällen Anfang des Jahres hatten die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk den Märtesweiher abgepumpt, um einen Dammbruch zu verhindern. Der Damm sollte vom hohen Wasserdruck entlastet werden. Seither ist nichts mehr passiert. Nun soll eine Untersuchung klären, ob eine Gefahr vom Damm ausgeht.

Im Eigentum des Landes

Der Märtesweiher wurde 1977 angelegt. Er gehört nicht der Gemeinde Baiersbronn, sondern liegt im Verantwortungsbereich des Landkreises Freudenstadt. Bereits im Jahr 1990 kam es laut Aufzeichnungen aufgrund eines Bruchs der Dammkrone zu einer großen Überschwemmung im Orts­bereich von Klosterreichenbach. In der Folge wurde der Damm mit großen Granitblöcken verstärkt und aufwendig saniert. "Der Märtesweiher ist Eigentum des Landes Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Tübingen (Forst BW). Dieses beauftragt aktuell eine Baugrunderkundung inklusive Grundwassermessstellen und Grundwassermonitoring im Dammbauwerk. Dazu sollen Löcher in das Dammbauwerk gebohrt werden, um so nachzuweisen, ob ein Dammbruch droht. Sollte im Ergebnis alles in Ordnung sein, wird der Märtesweiher wie bisher weiter genutzt", teilte Marlene Krech vom Landratsamt auf Nachfrage mit. Weitere Informationen über die Erstellung des Gutachtens, die Dauer und die Kosten lägen dem Landratsamt nicht vor. "Die Kostenübernahme erfolgt durch Forst BW" schreibt Krech. Forst BW sei auch der Auftraggeber. Der Auftrag zur Erstellung des Gutachtens sei erteilt. Aktuell sei es so, dass eine Gefahr vom Damm ausgehen könne, daher sei die Untersuchung notwendig.