Baiersbronn Lust auf mehr Teilhabe wecken

Region. Mit der Veranstaltung "Teilhaben am Nationalpark" am Sonntag, 3. Juni, lädt Nationalparkmitarbeiter Martin Rimmler zu einer Führung entlang der Grenze des Schutzgebiets ein. "Hier kann man am besten erleben, dass der Nationalpark allen offen steht", erklärt er. Und zwar nicht nur, um sich dort zu erholen und über die Natur zu staunen – sondern auch für alle, die sich selbst einbringen möchten.