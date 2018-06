Baiersbronn Luftikus bekommt einen neuen Geschäftsführer

Nübel, der aus beruflichen Gründen seinen Posten niederlegte, ist überzeugt, in Alexander Walter einen guten Nachfolger für die Einrichtung für langzeitbeatmete Kinder gefunden zu haben. Walter hat seinen Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen absolviert und leitete bis Anfang des Jahres das Senioren- und Pflegeheim Walter in Klosterreichenbach.

Hauptberuflich ist er seit einigen Wochen Geschäftsführer der VIP Freudenstadt GmbH, einer Einrichtung für pflegebedürftige beatmete Erwachsene, damit folgt er ebenfalls Uwe Nübel nach, der bisher auch dort Geschäftsführer war.

"Ich arbeite Herrn Walter noch bis Ende Juli ein. Ich bin mir sicher, in ihm haben wir einen guten Nachfolger für mich gefunden", so Nübel. Alexander Walter sieht in seiner neuen Aufgabe eine große Herausforderung und die Möglichkeit, sich einzubringen. "Luftikus ist eine unglaublich tolle Einrichtung", so der neue Geschäftsführer.