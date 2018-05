Baiersbronn Lücke im Landkreis schließt sich

Erst im April ist das Medizinische Versorgungszentrum "Ärzte am Reichenbach" an den Start gegangen, und schon wächst es: Ab Juli arbeitet Carmen Bursac, Fachärztin für Dermatologie, als angestellte Ärztin im MVZ. Und damit schließt sich eine Lücke in der ärztlichen Versorgung im Landkreis.

Baiersbronn-Klosterreichenbach. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern ist Carmen Bursac nach Klosterreichenbach gekommen. Im Juli wird sie als Hautärztin bei den "Ärzten am Reichenbach" starten. Der Arbeitsvertrag ist schon unterschrieben. Carmen Bursac stammt aus Rumänien, arbeitete mit eigenen Praxen als Hausärztin in Serbien – von dort stammt ihr Mann – und als Dermatologin in ihrem Heimatland.

Seit 2013 leben sie und ihre Familie in Deutschland. Der Grund für den Wechsel war ihre ältere Tochter, die in Berlin studiert. "Deswegen habe ich eine Stelle in ihrer Nähe gesucht", erzählt die Fachärztin, die zurzeit in einem MVZ in Forst in Brandenburg die Hautarztpraxis leitet.