Baiersbronn Letzter Tag nach mehr als 52 Jahren

Reger Betrieb herrschte am letzten Betriebstag an der Liftstation. Viele kamen, um noch einmal im roten Bügellift den Ausblick zu genießen. "Ich finde es schade, dass es ab heute vorbei ist. In Baiersbronn wird etwas fehlen, wenn die Bahn nicht mehr läuft", so Thomas Mader, der seit rund vier Jahren bei Martin Züfle beschäftigt ist. "Jeder fragt, warum wir denn schließen. Ich würde mir eine Zukunft wünschen", sagte Mader.

Bruno Züfle aus Baiersbronn ist mit seiner Familie ebenfalls gekommen, um wohl zum letzten Mal den Baiersbronner Hausberg in dem alten Sessellift hinaufzuschweben. "Ich hoffe, dass hier noch etwas passiert, es wäre so schade." Seine Söhne Jonas (fünf Jahre) und Daniel (neun Jahre) stehen ebenfalls mit traurigen Gesichtern am Einstieg. "Es war immer toll, mit der Bahn zu fahren. Sie soll weiter fahren", wünscht sich Daniel.

Gabriele Gaiser ist schon in ihrer Kindheit am Stöckerkopf Ski gefahren. "Es ist der beste Hang im Nordschwarzwald zum Skifahren. Ich habe die Hoffnung, dass dort bald wieder etwas läuft", so Gabriele Gaiser.

Extra aus Edenkoben angereist ist Gerhard Weickenmeier mit seiner Frau. Er ist Geschäftsführer und Mitbetreiber der Sesselbahn Edenkoben und bringt ganz andere Argumente vor. "Die Bahn ist technisch in Ordnung, man müsste einiges optimieren. Aber wenn man die Bahn historisch erhalten möchte, ist das zu machen." Eine neue Bahn könne sich heute keiner mehr leisten. Man solle die Baiersbronner Sesselbahn erhalten, zumal die Bevölkerung immer älter werde, und so eine historische Sesselbahn einfach Charme habe.

"Natürlich bedauern wir sehr, dass die Sesselbahn nun den Betrieb einstellen muss. Wir sind auch in Gesprächen mit dem derzeitigen Besitzer, wie es weitergehen soll", betonte Bürgermeister Michael Ruf im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Lift habe eine sehr große Bedeutung für die Kommune und den Tourismus. Daher habe man bereits frühzeitig Überlegungen angestellt, wie ein Liftbetrieb in Zukunft aussehen könnte. Seitens der Gemeinde warte man noch auf ein Zeichen des Besitzers. Eine Einigung funktioniere aber nur, wenn es keine utopischen Vorstellungen gebe, so Ruf.

Ingo Christein wünscht sich konstruktive Gespräche

Ingo Christein, Bezirksbeiratsvorsitzender von Baiersbronn, wünscht sich konstruktive Gespräche auf beiden Seiten. "Ich sitze da ein wenig zwischen den Stühlen. Aber ich denke, alle Beteiligten sollten sich an einen Tisch setzen und die Argumente austauschen. Vielleicht sollte man Herrn Züfle nochmals die Möglichkeit geben, dem Gemeinderat sein Konzept zu erklären und dann eine finale Entscheidung mit dem Votum des Gemeinderats treffen", so Christein.

Dabei solle man nicht vergessen, dass die Sesselbahn ein Stück Baiersbronner Geschichte ist, für die beide Seiten die Verantwortung tragen.