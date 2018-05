Baiersbronn Lehrreiche Tage rund um das Thema Nachhaltigkeit

Selbst gewählter Themenschwerpunkt der französischen Partnerschule war die Nachhaltigkeit, und so bestimmte diese das Ausflugsprogramm. In Waldenbuch besuchten die Schüler die Schokoladenwerkstatt Ritter Sport, und beim Besuch in Freiburg wurde der Stadtteil Vauban besichtigt, der als Aushängeschild nachhaltigen Lebens gilt.

Auch direkt vor Ort fanden Programmpunkte statt: So besuchte die Gruppe den Seidtenhof und die Baiersbronner Firma Colordruck. Dabei stand ebenfalls das Thema Nachhaltigkeit im Fokus.

Neue Einblicke gab auch der Schulbesuchstag, an dem die Gastschüler am Unterricht teilnahmen. "In Frankreich ist in der Schule alles viel strenger", sagte eine Zehntklässlerin. Ein Höhepunkt für die Schüler beider Nationen war der Besuch der Schülerdisco, zumal – abgestimmt auf das Publikum – viele französische Hits gespielt wurden.