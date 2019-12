Baiersbronn Laktoseintoleranz durch die Pille?

110 Seiten wissenschaftliche Arbeit

Nicht ohne Stolz hält Elena Harin ihre wissenschaftliche Arbeit in den Händen. Es handelt sich alles in allem um 110 Seiten, eingebunden in gediegenen grauen Karton. "Bachelorthesis" steht in fetten Lettern darüber, der Titel heißt "Untersuchung des kausalen Zusammenhangs zwischen der dauerhaften Einnahme der Antibabypille und dem Auftreten der Laktoseintoleranz", eingereicht bei der SRH Fernhochschule "The Mobile University" in Riedlingen.