Baiersbronn L 401: Ruhesteinstraße ist jetzt wieder frei

Auch nach Einschätzung der Straßenmeisterei drohten weitere 200 hängende Bäume im Bereich der Straße und unmittelbar dahinter umzustürzen. Nach einhelliger Meinung der Experten wäre auch eine maschinelle Aufarbeitung wegen der extremen Hanglage und der drohenden Kettenreaktionen nicht in Frage gekommen, wie es an anderen, ebenfalls vom Schneebruch betroffenen Straßen möglich gewesen ist, so das Landratsamt weiter.