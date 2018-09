Baiersbronn Kurgarten fantasievoll neu gestaltet

"Es musste was geschehen und so haben wir die Sache angestoßen und waren vom vorgelegten Gestaltungskonzept von Gemeindegärtner Niko Züfle gleich begeistert", bestätigt Gemeinderat Ulli Schmelzle. "Die Bepflanzung ist zeitgemäß und besonders auf die Bedürfnisse der Insekten und Vögel abgestimmt, zudem haben wir den Kurgarten barrierefrei gestaltet und die Wege entsprechend befestigt", so Gärtnermeister Züfle.