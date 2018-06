Baiersbronn Kükenschlupf ein Erlebnis

Baiersbronn-Mitteltal/Obertal. Viele Gäste waren zum Tag der offenen Tür ins Kleintierzüchterheim im Ellbachtal gekommen, um sich bewirten zu lassen und die Vereinsarbeit des Kleintierzuchtvereins Mitteltal-Obertal näher kennenzulernen. Vorsitzender Arthur Pfau freute sich über den guten Besuch. Die rund 30 Helfer hatten alle Hände voll zu tun, um die Gäste zu bewirten.

Alle Tiere und Rassen des Kleintierzuchtvereins wurden von den Züchtern vorgestellt. Besonders groß war die Begeisterung bei den jungen Gästen angesichts prachtvoller Zuchtkaninchen und Hühner. 14 Züchter des Vereins stellten ihre Tiere aus und beantworteten alle Fragen rund um die Zucht und Pflege der Kleintiere. Nur ein Züchter war verhindert. Auch zwei ganz junge Züchter präsentierten ihre Tiere. Denn auch bei den Kleintierzüchtern ist der Vereinsnachwuchs wichtig.

Das bunte Programm, das den Gästen geboten wurde, kam gut an. So gab es für die jüngeren Besucher einen Malwettbewerb unter dem Motto "Male dein Lieblingstier" und eine Kinderrallye. Auf großes Interesse stieß der Kükenschlupf von Hühnern und Wachteln in einem Glasbrutkasten, der live miterlebt werden konnte. Für Groß und Klein war es ein Erlebnis zu beobachten, wie die Miniwachteln aus den Eiern schlüpften. Außerdem warteten ein Streichelzoo und ein Hühnerstall auf die Gäste, und ein Verkaufsstand mit Kleintierbedarf bot alles an, was für die Tierhaltung benötigt wird. Für Speisen und Getränke hatten die Kleintierzüchter ebenfalls gesorgt.