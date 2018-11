Baiersbronn Konzerte sind ein "Mannschaftssport"

Nach einem Ausflug in die griechische Sagenwelt und die Bedeutung der Musik im Allgemeinen betonte Ruf, dass die Musik zusammenführe. Er dankte Antje Krüger-Spindler und dem gesamten Musikschulteam für ihren Einsatz und das große Engagement.

Musikalisch ging es weiter mit den Früherziehungsgruppen und einigen am Musikprojekt "Singen, Bewegen, Sprechen" beteiligten Kindergärten. Unter der Leitung von Sonja Schmid, Ariane Fackel und Marianne Martin führten die Jüngsten Tänze und lustige Gesänge auf.

Friedrich-Koh Dolge, Vorsitzender des Landesverbands der Musikschulen Baden-Württemberg und stellvertretender Vorsitzender des Verbands deutscher Musikschulen, überbrachte Glückwünsche zum Jubiläum. "Baden-Württemberg ist das Musikland Nummer eins", sagte er. Jedes Jahr stehe es an der Spitze der Preisträger-Statistiken. Musikschulen seien ein wichtiger Anbieter für die musikalische Ausbildung und würden damit eine große gesellschaftliche Aufgabe übernehmen. "Musikschulen erhöhen die Standortattraktivität einer Kommune", betonte Dolge.

Mit einem Marsch zu sechs Händen von Louis Streabbog zeigten Xenia Mayer und Dana-Maria Junt, zusammen mit ihrer Klavierlehrerin Lilli Heinle, ihr Können. Billie Jean von Michael Jackson wurde vom Gitarrenensemble unter der Leitung von Thomas Früchtl gespielt. Rockig wurde es mit Marvin Andres und Nevio Pfeifle, die zusammen mit ihrem Lehrer Antonio Malinconico mit der E-Gitarre ein Rock-Medley spielten.

Ausdruck der Kultur

Gefühlvoll leitete Alina Ininger mit dem Klavierstück "Kiss the Rain" die Festrede von Antje Krüger-Spindler ein. "Ich freue mich, meine vielen Ideen hier in Baiersbronn umsetzen zu können", so die Musikschulleiterin. Die Musikschule sei wichtig für den Ausdruck der Kultur in Baiersbronn, sie sei ein Stück Lebensqualität. "Sorgen Sie doch bitte für frischen Wind, hatte man mich zu Beginn meiner Tätigkeit gebeten, manch einer meint, es war gleich ein Wirbelsturm", scherzte die neue Schulleiterin.

Stolz sei sie darauf, dass sich die Schülerzahlen seit ihrem Antritt um über zehn Prozent erhöht haben. Antje Krüger-Spindler dankte allen Lehrern, Eltern, Schülern und Unterstützern für ihr Engagement und ihre Hilfe und stellte fest: "Konzerte machen, ist ein Mannschaftssport.".

Im letzten Musikblock sang Elektra Buchmann aus der Klasse von Heidrun Hahn "One Moment in Time" und bewies viel Mut mit einem Stück, dass Whitney Houston unsterblich gemacht hatte. Lisa Finkbeiner aus der Klasse von Bruno Lehmann spielte das Saxofon und präsentierte zusammen mit Antonia Grün "Réverie" von Rob Goorhuis.

Den krönenden Abschluss gestalteten die Young Classics unter der Leitung von Horst Schlenzka, von Karl-Adolf Hornung am Klavier begleitet, mit einem berühmten mexikanischen Walzer, der bezauberte.

Viel Applaus gab es am Ende für ein gelungenes Jubiläumskonzert, das einmal mehr die große Bandbreite der musikalischen Ausbildungsmöglichkeiten der Jugendmusikschule Baiersbronn zeigte.