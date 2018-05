Die Baiersbronn Touristik und der Sängerbund Baiersbronn laden für Sonntag, 13. Mai, um 10.45 Uhr zum Muttertagskonzert in den Rosensaal in Baiersbronn ein. Unter der Leitung von Karin Klumpp und Thomas Früchtl wollen die Sänger des gemischten Chors, des Projekts Männerchor Sängerbund Baiersbronn und Gesangverein Tonbach und des Popchors Colours of Music mit einer abwechslungsreichen Liedauswahl musikalisch auf den Muttertag einstimmen. Für zusätzlichen Schwung bei diesem Konzert sorgt der Schulchor des Gymnasiums unter der Leitung von Tobias Jost, sodass die Gäste ein kunterbuntes Programm erwartet. Am Klavier begleitet Kevin Dilper. Nicht nur Mütter sind bei dem Konzert willkommen. Der Eintritt ist frei. Foto: Sängerbund