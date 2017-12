Baiersbronn Konstantin Wecker kommt

Auch die ausgewählten Spielstätten ziehen sich quer durch den Schwarzwald. Gespielt wird unter anderem in der Badischen Staatsbrauerei Rothaus in Grafenhausen, von Mast "Tannenzäpfle-Philharmonie" genannt, im Barocksaal in Ettlingen, im Birklehof in Hinterzarten, in Schiltach, Alpirsbach, Schopfloch, Freudenstadt, Buhlbach, Klosterreichenbach und Mitteltal.

Erstmals werden auf den Eintrittskarten die Navi-Adressen der Spielstätten aufgedruckt, an den Abendkassen steht künftig ein Ticketdrucker sowie ein Ticketlesegerät zur Verfügung; Karten für das Schwarzwald Musikfestival können somit auch online gebucht werden. Beibehalten wurde, dass es bis zum 31. Januar Frühbucher-Rabatte beim Freudenstädter Festivalbüro gibt.

Im Jubiläumsjahr knüpft das Musikfestival an die bewährte Tradition an: Gemeinsam mit dem Chor der Bayerischen Philharmonie wird der noch zu gründende Festivalchor bei den vier Eröffnungskonzerten singen. Interessierte Sängerinnen und Sänger aus dem Schwarzwald können sich hierfür beim Festivalbüro unter Telefon 07441/ 5 20 42 05 melden.

Sportliche Finanzierung

Ferner hielt Mast einen Rückblick auf 20 Jahre Schwarzwald Musikfestival. Dass für ein Festival dieser Größe Förderer notwendig sind, gibt Mast unumwunden zu: "Ohne Sponsoren geht da nichts." Trotzdem hat Mast 2018 nach eigener Einschätzung eine "sportliche Finanzierung" vor sich: "Wir müssen etwa doppelt so viele Karten verkaufen wie 2017." Dass dies in Anbetracht des vorgestellten Programms gelingen kann, bezweifelte niemand der Anwesenden.

Abschließend stellte er zufrieden fest: "Nach 20 Jahren haben wir alle wesentlichen Aussagen realisiert. Wir sind keine Träumer, sondern Traumverwirklicher." Herzlich bedankte er sich bei den anwesenden Mitgliedern der Fördergesellschaft für deren Mithilfe, diese Träume tatsächlich zu verwirklichen.

Hervorgegangen ist das Schwarzwald Musikfestival aus den 1986 von Luz Leskowitz ins Leben gerufenen "Internationalen Schwarzwald Musiktagen". Damals wurden klassische Konzerte in Baiersbronn und Freudenstadt veranstaltet. Im Vorfeld der 400-Jahr-Feier der Stadt Freudenstadt wurde 1997 ein Wettbewerb ausgerufen mit dem Ziel, das Jubiläum mit einer außergewöhnlichen Veranstaltungsreihe zu begehen. Mark Mast gewann mit seinem Konzept und startete 1998 mit dem Schwarzwald Musikfestival. Inzwischen gastierte das Musikfestival unter Intendant Mast an 56 Spielorten im Schwarzwald.

Getragen und gestützt wird es durch mehrere Gremien: Gesellschafter sind Städte, Gemeinden, Landkreise, Mark Mast persönlich sowie der Verein "Gesellschaft zur Förderung des Schwarzwald Musikfestival". Dem Verwaltungsrat gehören 14 Mitglieder an, Vorsitzender ist Freudenstadts Oberbürgermeister Julian Osswald. Dieses Gremium entscheidet über die Verwendung der Gelder oder konzipiert Werbemaßnahmen. Beratende Funktion hat das Kuratorium. Schirmherr ist Günther Oettinger.