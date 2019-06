Baiersbronn Komplett ausverkauftes Feld beim Open Air

Auf dem Festgelände wird bewirtet. Dafür packen viele mit an: Trachtenblasorchester, Harmonika Spielring, Narrenzunft, Sportverein, Feuerwehr Baiersbronn sowie Musikverein Röt-Schöne-gründ. Im Bewirtungsbereich stehen Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.

Die Tickets für das Open Air sind komplett ausverkauft. Es wird keine Abendkasse vor Ort geben. Ein Shuttlebus wird eingerichtet, um den Konzertbesuchern die An- sowie die Abreise so einfach wie möglich zu gestalten. Dieser fährt regelmäßig von Freudenstadt über Baiersbronn Bahnhof, von Buhlbach über Mitteltal sowie von Tonbach an den Festplatz Aue. Nach dem Konzert stehen ebenfalls Shuttlebusse zur Abreise zur Verfügung. Die Fahrkarte kann beim Busfahrer erworben werden für drei Euro pro Fahrt ab Freudenstadt sowie 2,50 Euro pro Fahrt ab allen anderen Haltestellen. Parkmöglichkeiten bestehen unter anderem in Baiersbronn am Bahnhof, auf dem Parkplatz beim Schulzentrum, bei der Firma Colordruck, auf dem Areal des Recycling-Centers, beim Edeka, auf den Parkplätzen von Aldi, DM und Norma, auf allen öffentlichen Parkplätzen in der Ortsmitte sowie in begrenzter Zahl direkt am Festgelände. Die Parkplätze sowie die Fußwege zum Festplatz sind ausgeschildert. In Mitteltal besteht zudem die Parkmöglichkeit auf dem Mitarbeiterparkplatz der Firma Müller Mitteltal. Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert, und es besteht eine fußläufige Verbindung zum Festgelände, oder die Parkplätze liegen in unmittelbarer Nähe zu den Haltestellen des Shuttle-Verkehrs.

Laut Ordnungsamt der Gemeinde werden mehr als 5000 Besucher erwartet. Deshalb wird empfohlen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und den Busshuttle zu benutzen.

Weitere Informationen: zu Shuttlefahrplan, Einlassbestimmungen und Jugendschutz unter der Adresse www.baiersbronn.de/baiersbronn-open-air.