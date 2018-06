Baiersbronn Kleintierzüchter präsentieren ihr Hobby

Als Besonderheit werden zwei Aras, also zwei große Papageien, zu sehen sein. Außerdem kann das Schlüpfen von Hühner- und Wachtelküken live miterlebt werden. Zudem warten ein Streichelzoo und ein Hühnerstall auf die Gäste. An einem Verkaufsstand wird Kleintierbedarf angeboten. Es wird auch bewirtet – mit Deftigem sowie Kaffee und Kuchen. Nach dem Tag der offenen Tür folgen noch weitere Festlichkeiten: Am 25. August findet der große Jubiläumsabend mit geladenen Gästen statt, und am 26. August ist eine Hocketse geplant.