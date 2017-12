Baiersbronn Kleiner roter Drache geht auf große Reise

Heimweh sei sozusagen die Antriebsfeder gewesen, als sie mit dem Schreiben der Geschichte begonnen hat, erzählt Selina Carolin Albert im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Denn Heimweh kennt sie selbst.

Im Alter von zehn Jahren ist sie mit ihrer Familie nach Baierbronn gezogen. "Da bin ich daheim", sagt sie. Dort hat sie an der Johannes-Gaiser-Werkrealschule ihre Mittlere Reife gemacht, danach folgte das Abitur an der Heinrich-Schickhardt-Schule in Freudenstadt.

Nach einem Aufenthalt als Au-pair in Südfrankreich blieb die junge Autorin auch zum Studieren in Frankreich, wo sie in Straßburg den Bachelor und den Master in Erziehungs- und Bildungswissenschaften gemacht hat. "Man kann sich gar nicht vorstellen, wie es ist, Ausländer zu sein. Das habe ich in den acht Jahren in Frankreich erlebt", erzählt die Autorin.

Ganze Familie hilft mit

Die ganze Familie – ihr Bruder Christoph und ihre Eltern Susanne und Gunter Albert – war eingebunden bei der Entstehung des Buchs, ob beim Korrekturlesen oder beim Nachbearbeiten der Bilder am Computer. Auf der Homepage des Verlags unter http://szenario.info/index.html gibt es auch weitere Informationen zu dem Buch.

Das Buch: Selina Carolin Albert, Rhisiart Cymru – Ritchi von Wales", 158 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-947505-11-1, 16,95 Euro, als E-Book 9,99 Euro.