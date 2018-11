Baiersbronn Kirche geht neue Wege

Jeder, der über 18 Jahre alt ist, soll persönlich angeschrieben und zu einem Treffen in seinem jeweiligen Teilort eingeladen werden. "Kirche vor Ort ist immer lebbar, man braucht dazu nicht unbedingt ein Gotteshaus vor Ort, das möchten wir vermitteln", sagt Claudia Haist.

Insgesamt ziehen sie und Dominik Weiß ein positives Fazit aus dem gesamten Prozess der vergangenen drei Jahre. "Wir haben auch nach drei Jahren keine Patentrezepte. Aber wir haben ein Bewusstsein geschaffen und damit auch die Freude am Experimentieren geweckt", so Weiß. Man habe schon gesehen, wie schwierig es ist, die Menschen in der Breite mitzunehmen. In Zukunft wolle man Netzwerke und Kooperationen mit außerkirchlichen Institutionen aufbauen und auch die ökumenische Zusammenarbeit weiter vertiefen. "Wir stehen am Anfang des Wegs und haben uns erste Leitlinien erarbeitet", erklärt Weiß.

Viele haben sich eingebracht

Nach einem Gottesdienst zum Abschluss des Prozesses waren dessen Ergebnisse in einer Gemeindeversammlung vorgestellt worden. Bereits zum vierten Mal gab es ein kostenloses Essen, das von der Familie Marsano mit Spenden organisiert worden war. Unter dem Titel Lichtstunden hatte die Familie vor einigen Jahren die Aktion ins Leben gerufen und mit ihrer Privatinitiative gezeigt, was möglich ist. "Viele Menschen haben sich über den Prozess Gedanken gemacht und mitgeholfen, das finde ich bemerkenswert und ein großes Plus", so Dominik Weiß.