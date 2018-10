Baiersbronn Kirbepremiere in Mitteltal wird zu einem vollen Erfolg

Bereits um 11 Uhr tummelten sich die Gäste in der Weißenbachhalle, um beim Frühschoppen mit Blasmusik den Sonntag einzuläuten. Die Dorfgemeinschaft Mitteltal hatte die Veranstaltung organisiert. Groß war die Freude der Verantwortlichen über den Erfolg. Das Speisenangebot vom Schäufele bis hin zur Weißwurst war ebenso vielfältig wie das Unterhaltungsprogramm. "Die Veranstaltung ist super besucht, und von Beginn an war die Halle immer voll", freute sich die Kassiererin der Dorfgemeinschaft, Elke Mühl.

Viel Musik geboten

Der Musikverein Trachtenkapelle Mitteltal unterhielt am Morgen, und das Akkordeonorchester Mitteltal-Obertal übernahm die musikalische Umrahmung am Nachmittag. Wechselnde Auftritte der Westerntanzgruppe Obertal und der Gymnastikgruppe unter der Leitung von Tina und Rosi Bross sorgten für abwechslungsreiche Unterhaltung und kamen gut an. Auch an die kleinen Gäste hatten die Veranstalter gedacht: Glücksrad, Kinderschminken und ein Maltisch waren bei den jüngsten Gästen gefragt.