Baiersbronn Kinder werden selbst aktiv

Die jeweiligen Viertklässler aus Obertal, Mitteltal, Baiersbronn, Klosterreichenbach und Schönmünzach schnupperten alle einmal in die Atmosphäre der Werkrealschule hinein und lernten an einem Unterrichtsvormittag das handlungs- und praxisorientierte Profil dieser Schulart kennen.

So konnten die kommenden Fünfer selbst wählen, ob sie im Rahmen des Technikunterrichts Weihnachtsdeko aus Holz herstellen, in der Schulküche Weihnachtsplätzchen backen oder in den naturwissenschaftlichen Räumen Experimente zum Thema "Regenwurm" durchführen möchten.

Ein Blick in den Schulgarten rundete die Schulbesuche jeweils ab. Die positive Rückmeldung der Kinder bestätige, dass sie sich offensichtlich wohl gefühlt hatten, so die Schule.