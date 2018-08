An der Kinderfreizeit der evangelisch-methodistischen Kirche in Baierbronn nahmen fast 60 Kinder im Alter zwischen sieben und 13 Jahren aus verschiedenen Teilorten von Baiersbronn, aus Seewald und Freudenstadt teil. Es ging in den Südschwarzwald auf den abgelegenen Ibichhof. Das Thema "Gemeinsam mehr erreichen" wurde den Kindern mit Geschichten von Jesus und spannenden Aktionen nähergebracht. Umrahmt wurde das Ganze mit Gesang und Bewegungsliedern. Nachmittags gab es wetterabhängige Aktionen wie einen Besuch im Schwimmbad, ein Geländespiel, bei dem im Wald mit Naturmaterialien ein Hotel gebaut werden musste, einen Wasserstationenlauf oder Spiele im Haus. Ordentlich geschwitzt haben Kinder und Betreuer bei einer Ganztagswanderung. Zur Freizeit gehörten auch Workshops. Das Spektrum reichte von Tischtennis bis zum Gestalten von Postkarten. Abends gab es Vorstellungsrunden passend zum Thema mit Wollfädenaktionen und Luftballons. Auch ein Bastelabend, ein Filmabend und ein amerikanischer Spieleabend standen auf dem Programm. Der bunte Abend, bei dem sich die Kinder mit Programmpunkten einbrachten, war der Höhepunkt der Abendveranstaltungen. Foto: Finkbeiner