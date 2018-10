Baiersbronn Keine Scheuklappen bei Ideen

"Sie fragen sich sicher, wer das alles bezahlen soll?", schnitt Senner auch die Finanzen an. Aus dem Gartenschauförderprogramm seien rund zwei Millionen Euro zugesagt, im Zuge der Gartenschau könnten noch weitere Mittel aus Förderprogrammen generiert werden.

Es gebe viele wichtige Bausteine bei den Ideen wie etwa eine barrierefreie S-Bahn-Haltestation in Friedrichstal, eine Seilbahn als Verbindung von Freudenstadt und Baiersbronn über die Talräume hinweg oder die Schelklewiese als Bürgerpark mit Zugang zum Wasser. "Bitte keine Scheuklappen, das ist meine Empfehlung. Wir brauchen gute Ideen, und müssen dann schauen, was möglich ist", so der Experte. Die Ideen müssten passen, dann seien auch Dinge möglich, die man sich nicht vorstellen könne.

Bunter Strauß an Ideen

Mit Aliena Döll stellte sich die für das Projekt zuständige Ansprechpartnerin vom Büro Planstatt vor. "Der Wettbewerb war ein bunter Strauß aus Ideen und Eindrücken. Nun geht es darum, durch Bürgerbeteiligung die Menschen mit einzubinden", sagte Senner. Vielleicht könne auch eine Art Förderverein für die Gartenschau gegründet werden. Bürgermeister Michael Ruf sprach von einem Großprojekt. Für Friedrichstal sehe man viel Potenzial, daher wolle man die erforderlichen Schritte für ein Sanierungsgebiet einleiten. "Wir befinden uns eigentlich schon in der Umsetzung mit der Freudenstädter Straße und den Planungen für den Kreisverkehr am Bahnhof", so Ruf.

Ingo Christein, Bezirksbeiratsvorsitzender von Baiersbronn, gab in dessen Namen eine Stellungnahme ab. Vor allem die nachhaltige Nutzung der neuen Anlagen auch nach der Gartenschau müsse oberste Priorität haben. Viele der benötigten Grundstücke und Gebäude seien in Privatbesitz. "Hier hoffen wir auf die Unterstützung der Eigentümer." Gemeinderat Lutz Hermann (FDP) schlug eine Begehung des Gartenschaugebiets mit dem Gemeinderat Freudenstadt vor. Gemeinderat Michael Seitz (SPD) wünscht sich kreative Mobilitätslösungen. Der Bezirksbeiratsvorsitzende von Friedrichstal, Christoph Jäger, betonte, dass es bereits viele Ideen seitens der Bürger gebe. Er wünsche sich, dass diese auch einbezogen werden. "Wir müssen gegenseitiges Vertrauen entstehen lassen, denn wir wollen ja alle das gleiche", sicherte Senner zu.

Gemeinderat Fritz Kalmbach (CDU) pochte auf besondere Kompromissbereitschaft bei Verhandlungen mit Grundstücksbesitzern und Eigentümern. "Wir sind bisher immer an die Schmerzgrenze gegangen, aber es müssen auch beide Seiten kompromissbereit sein", erklärte Ruf.