Baiersbronn Kastelruther Spatzen begeistern Publikum

Dann wechseln die Kastelruther Spatzen den Stil. Mit Bariton, Klarinette und Akkordeon sind beim "Tiroler Medley" volkstümliche Klänge angesagt. Als beim Walzer "Der alte Franz" auf der Leinwand deftiger Tiroler Speck eingeblendet wird, meint man in der Halle, es würde nach ihm riechen. In der Pause kann sich das Publikum mit Fan-Artikeln am großen Stand hinten in der Schwarzwaldhalle eindecken. Ein Mensch-ärgere-dich nicht-Spiel, Plüschtiere, CDs und Termin- und Bilderkalender – die Auswahl ist umfassend. Ganze Fanclubs sind angereist. Einer kommt aus Donau-Ries, der das Baiersbronner Konzert gleich für einen mehrtägigen Ausflug in den Schwarzwald nutzt. Auch aus dem Elsass sind Fans angereist.

Publikum singt mit

Nach der Pause geht es im bewährten Stil weiter. Jetzt machen die Spatzen aber ein wenig mehr "Dampf". Bei "Gloria la Montagna" stimmen viele Gäste mit ein. Zwischenapplaus erhält Saxofonist Valentin Silbernagl. Auch Albin Gross (Keyboards und Akkordeon), Rüdiger Hemmelmann (Schlagzeug), Karl Heufler, (Bassgitarre und Bariton), Kurt Dasser (Gitarre) und Walter Mauroner (Trompete) sind allesamt Meister ihres Fachs.

Gegen Ende steigt der Stimmungspegel in der Schwarzwaldhalle. Mit "Aber dich gibt’s nur einmal für mich" lassen die "Spatzen" sogar einen Klassiker der Flippers erklingen. Als dann – von vielen Fans sehnsüchtig erwartet – "Eine weiße Rose" erklingt, gibt es kein Halten mehr. Wie auf Kommando stürmen viele Gäste vor die Bühne, um ihren Kastelruther Spatzen noch näher zu sein. Bei "Sierra Madre" gehen fast alle Hände nach oben, und beim letzten Lied "Ciao Amore" erheben sich fast alle Zuhörer von den Plätzen und mancher verdrückt eine Träne.

Zum Schluss geben die Musiker noch Autogramme. Nur Norbert Rier muss sich schonen. Schließlich wurde er im vergangenen Jahr an einer Herzklappe operiert und musste eine ganze Weile pausieren. Doch auf der Bühne ist er wieder voll dabei.