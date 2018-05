Baiersbronn Junger Preisträger spielt zum Festival-Finale

Er präsentiert am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 17 Uhr einen Klavierabend der Extraklasse, heißt es in der Ankündigung.

Der in Südkorea geborene JeungBeum Sohn debütierte schon im Alter von acht Jahren bei der Kumho Prodigy Concert Series in Seoul. In den vergangenen Jahren war er Preisträger bei vielen internationalen Wettbewerben und bekam beim 66. Internationalen Musikwettbewerb 2017 der ARD den ersten Preis. Im Anschluss an das Konzert findet im Hotel Bareiss das musikalische Kulinarium statt. Anmeldungen dazu werden im Hotel Bareiss entgegengenommen.