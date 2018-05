Baiersbronn Junger Preisträger spielt zum Festival-Finale

Er präsentiert zum Abschluss des Jubiläumsfestivals "20 Jahre Schwarzwald Musikfestival" am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 17 Uhr einen Klavierabend der Extraklasse, heißt es in der Ankündigung. Eröffnet wird das Konzert mit einem der beliebtesten Klavierstücke Wolfgang Amadeus Mozarts, der Fantasie in d-Moll (KV 397). Es folgen die Etudes, op. 25 (Nr. 1-12) von Frédéric Chopin. Den krönenden Abschluss des Abends sowie des Jubiläumsfestivals bildet schließlich Franz Schuberts letzte Sonate, die Klaviersonate Nr. 21 in B-Dur.

Der in Südkorea geborene JeungBeum Sohn debütierte schon im Alter von acht Jahren bei der Kumho Prodigy Concert Series in Seoul. In den vergangenen Jahren war er Preisträger bei vielen internationalen Wettbewerben und bekam beim 66. Internationalen Musikwettbewerb 2017 der ARD den ersten Preis. Im Anschluss an das Konzert findet im Hotel Bareiss das musikalische Kulinarium statt. Anmeldungen dazu werden im Hotel Bareiss entgegengenommen.

Tickets: in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung in Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen und VS-Villingen. Die Ticket-Hotline ist unter 07423/787 90 zu erreichen, Montag bis Freitag von 7 bis 19 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr. Online gibt es Tickets unter www.schwabo.de/tickets.