In einem Gottesdienst der katholischen Kirchengemeinde Baiersbronn sind wieder Jungen und Mädchen als Sternsinger ausgesandt worden. Bis 6. Januar sind sie in ganz Baiersbronn und Seewald unterwegs, schreiben den Segen für das neue Jahr an die Häuser und sammeln Geld für Kinder in Entwicklungs- und Schwellenländern. Bei der Sternsingeraktion stehen diesmal besonders Kinder in Peru im Blickpunkt, die an einer Behinderung leiden.