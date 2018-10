Baiersbronn Junge Helfer zeigen ganzen Einsatz

Mit viel Engagement rollten die Jugendlichen die Schläuche aus, zurrten den Flaschenzug für den Rettungsschlitten fest und waren auch beim Kommando "Wasser marsch" eifrig bei der Sache. "Das ist richtig spitze, dass die Jugendlichen der Gesamtgemeinde zusammen mit der Bergwachtjugend diese Übung hier so toll absolvieren", freute sich Bürgermeister Michael Ruf. Wenn es einen Notfall gebe, müssten auch alle zusammenarbeiten. Diese Übung sei eine super Vorbereitung auf den Einsatz in der aktiven Wehr. "Wir sind froh, dass wir die Jugendfeuerwehr haben", betonte der Bürgermeister. Der stellvertretende Gesamtkommandant Harald Bischoff war ebenfalls vor Ort und bescheinigte dem Nachwuchs gute Arbeit. Jürgen Frey, Vorstandsmitglied der Volksbank Baiersbronn Murgtal, übergab im Namen der Bank eine Spende über 2000 Euro an die Jugendfeuerwehr. "Es wurde ein Feuerlösch-übungsgerät angeschafft, an dem speziell die Jugendlichen den Brand- und Löscheinsatz üben können", so Frey. Seitens der Volksbank sehe man einen großen Sinn darin, die Jugendfeuerwehr zu unterstützen, eine gute Ausbildung sei einfach grundlegend. "Das Nebelgerät, das wir im vergangenen Jahr gespendet haben, ist heute auch im Einsatz", freute sich Frey. Nach der Übung und dem Aufräumen ging es ins Feuerwehrhaus nach Obertal, wo Würstchen und Pommes auf die Nachwuchsrettungskräfte warteten. "Wir werden dann noch die Übung genau analysieren", erklärte Benny Dettling.