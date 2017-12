Baiersbronn Jugendreferentin hat sich eingelebt

Baiersbronn. Die studierte Gemeindepädagogin Elke Peterson ist angekommen – erst vor Kurzem hat sie aus einem befristeten Vertrag einen langfristigen Arbeitsvertrag gemacht. "Hier in Baiersbronn habe ich mich gut eingelebt, es wird immer besser und persönliche Kontakte sind entstanden, ich bin hier sofort gut aufgenommen worden", erzählt die 29-Jährige.

AG-Leiterin an der Grundschule

Schon in ihrer Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin sind ihr Kinder ans Herz gewachsen. So kam es, dass sie auch nach dem Studium in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen eingestiegen ist. Einmal pro Woche betreut sie die AG "Spiel, Spaß, Gott und die Welt" in der Wilhelm-Münster-Grundschule, im Rahmen des Ganztagsangebots ist sie für die Kinder da. "Dort geht es um Spaß, aber auch um Fragen und Ängste, die die Kinder haben. Zu mir kann jeder kommen, der etwas auf dem Herzen hat." Natürlich würde das Spielen und die gute Betreuung dort im Vordergrund stehen, aber auch Fragen wie "Warum kann ich Gott nicht sehen, das finde ich doof" werden mit den Kindern diskutiert.