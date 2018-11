Baiersbronn Jugendmusikschule feiert 60-jähriges Bestehen

Baiersbronn. Die Jugendmusikschule Baiersbronn wird 60 Jahre alt. Diese langfristige und nachhaltige Arbeit feiert die Jugendmusikschule mit einem Festakt mit Musik am Sonntag, 25. November, ab 14.30 Uhr in der Schwarzwaldhalle. Bis in das Jahr 2019 stehen die Jubiläumskonzerte weiter im Mittelpunkt der Musikschularbeit.