Bereits am Vorabend der Konfirmation läuteten die Glocken der Marienkirche Baiersbronn und luden 18 Jugendliche aus Baiersbronn-Unterdorf und Tonbach sowie deren Eltern und Verwandte zum Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrer Friedemann Kley ein. Der Elternchor der Konfirmanden unter Leitung von Silke Mohr sowie Organist Karl-Adolf Hornung umrahmten den Gottesdienst musikalisch. Am folgenden Sonntag feierten diese Jugendlichen ebenfalls in der Marienkirche das Fest ihrer Konfirmation, das vom Posaunenchor und dem Musikteam mitgestaltet wurde. Pfarrer Friedemann Kley stellte den Gottesdienst unter das Thema "Zu wem gehörst du?". Jugendreferentin Elke Peterson übermittelte Grüße der Kirchengemeinde und des CVJM und lud zu Jugendkreisen und zur anstehenden Konfirmierten-Freizeit ein. Foto: Foto in Style