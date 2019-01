Baiersbronn Jubilare stehen auch für Teamgeist

Im vergangenen Jahr feierte das Unternehmen das 60-jährige Bestehen mit einem Betriebsausflug. "Lassen Sie uns alle weiterhin an einem Strang ziehen. Ich sehe das Jahr 2019 positiv", so Jörg Braun. Für jeden Jubilar hatte er viele lobende Worte parat. In einer kurzen Zusammenfassung zeigte er die berufliche Laufbahn der Geehrten auf. Während die Geehrten die Ehrenurkunden der Handwerkskammer Reutlingen erhielten, gab es für die Ehefrauen der Jubilare einem Blumenstrauß.