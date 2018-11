Baiersbronn Jetzt wird’s doch die Mietvariante

Baiersbronn. Seit Monaten haben die verschiedenen Gremien sich mit dem Thema befasst, über die Ausführungsvarianten diskutiert und entsprechende Beschlüsse gefasst. Nun sind es die Kosten, die sowohl Bürgermeister Michael Ruf als auch Bauamtleiter Thomas Kuntosch von einer dynamischen Entwicklung sprechen lassen und eine Behelfsbrücke ins Spiel bringen.

Preislich weit günstiger als ein Neubau

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Michael Ruf über die Entwicklung der Kostenseite. "Eine dauerhafte Brücke war damals der richtige Beschluss. Doch nun ist die Miete oder der Kauf deutlich günstiger als der geplante Brückenneubau", so Ruf. Bauamtsleiter Kuntosch betonte, dass wegen der Baustelle auf der Freudenstädter Straße definitiv ab April eine Brücke gebraucht werde, um den Verkehr umzuleiten. Die Gründe für die 180-Grad-Wendung würden in der Preis- und Zeitdynamik liegen. "Eine Mietbrücke ist verfügbar. Aus Zeitgründen sollten wir uns dafür entscheiden", so Kuntosch. Wichtig sei zudem ein milder Winter, um die Fundamente zu realisieren.