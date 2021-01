Baiersbronn Jetzt offiziell im Leitungsteam

Ein weiteres Steckenpferd des neuen Konrektors ist der Schulgarten. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten aufgrund der prekären Lehrerversorgung werde dort der Rahmen für handlungsorientierten Unterricht geboten, so die Schule. Nach der erfolgreichen Bewerbung auf die Stelle steht der neue Konrektor nun auch schon regelrecht in den Startblöcken: "Gerade in der aktuellen Phase gibt es viele schulische Bereiche, in denen flexible Planungen und Entscheidungen anstehen. Ich freue mich auf die anstehenden Aufgaben", so Hüttinger.

Seine Ernennungsurkunde bekam er von Schulamtsdirektor Karl Henne überreicht – wegen der Pandemie nur in kleinem Rahmen.