Baiersbronn Petra Borho wird neue Standesbeamtin

Mit rund 20 Jahren Berufserfahrung hat Petra Borho schon viele Paare getraut. Als Hauptstandesbeamtin traut sie nun auch in der Gemeinde Baiersbronn die Heiratswilligen. Zuvor war die gebürtige Murrhardterin fast 20 Jahre in ihrem Geburtsort tätig. Aus familiären Gründen wechselte sie nach Baiersbronn, näher an die Arbeitsstätte ihres Mannes.

"Wir sind sehr froh, dass wir eine so qualifizierte Nachfolge für Jürgen Kläger gefunden haben", freut sich Ordnungsamtsleiter Marko Burkhardt. Auf die Frage, wie in Zukunft die Trauungen in der Gemeinde aussehen werden, gibt sie keine genaue Antwort. "Jeder hat bei den Trauungen seinen eigenen Stil. Mir ist es sehr wichtig, viel Persönliches von den Paaren zu erfahren und dies dann auch in die Zeremonie mit einfließen zu lassen", so die neue Standesbeamtin.

Die Orte, an denen in Baiersbronn Trauungen stattfinden, beschreibt sie als sehr interessant. Neben dem Trauzimmer im Hauff-Museum ist die Glashütte Buhlbach ein beliebter Ort. Ebenfalls bietet sich das Kurhaus in Schönmünzach an, und barrierefrei kann auch in der Schwarzwaldhalle getraut werden. "Ich finde es hier im Hauff-Museum sehr schön, es ist ein toller Ort", so Petra Borho. Einmal pro Monat ist sie auch am Samstag im Einsatz. Die Terminvergabe am Samstag erfolgt nach Eingang der Anmeldung.