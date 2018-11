Baiersbronn "InJoy" feiert musikalisch Geburtstag

Für die Gänsehautmomente des Konzerts zeichnete die Familie Mohr verantwortlich. Silke und Beate Mohr sangen "Lord I need you" und "All the People Said Amen"; während Alex Mohr die Begleitung auf der Akustikgitarre übernahm. Stimmlich zeigte Beate Mohr eine beeindruckende Leistung, und das Trio erntete tosenden Applaus für seine Auftritte.

Der Chor zeigte eine bemerkenswerte Entwicklung. Was vor fünf Jahren noch mit kurzen und verhaltenen Auftritten begonnen hatte, hat sich mittlerweile zu einem professionellen Ganzen entwickelt.

Schwungvoll wurde es beim Lied "Every Move". Eine Choreografie im Stil eines Clubtanzes brachte auch die Zuhörer zum Mitschunkeln. Am Ende wurde es nochmals rockig. Das anspruchsvolle Lied "Hail Holy Queen" aus "Sister Act" setzte den Schlusspunkt hinter das gelungene Konzert. "Wir hoffen, dass die Lieder und Texte noch lange nachwirken", so Oscar Claus, der allen Mitwirkenden und Unterstützern dankte. Er kündigte an, dass die Spenden des Abends der Finanzierung der Jugendreferentenstelle zugute kommen sollen.

Am Ende gab es viel Applaus und die lautstark geforderte Zugabe, bevor die Chormitglieder mit strahlenden Gesichtern die Kirchenbühne verließen.