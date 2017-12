Baiersbronn In der Villa Kunterbunt

B aiersbronn. Alle Schüler der Wilhelm-Münster-Schule Baiersbronn kamen in den Genuss, sich ein Theaterstück in Baden-Baden anzuschauen. In diesem Jahr stand das Theaterstück "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren auf dem Programm, und wieder einmal übernahm der Förderverein der Schule einen Teil der Eintrittskosten.